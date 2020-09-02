Немецкие СМИ уверены: дело Навального изменит политическую обстановку в мире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Представители СМИ Германии раскритиковали российские власти после заявления канцлера Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Они считают, что ситуация надолго изменит политическую обстановку в мире.

Некоторые связывают версию об отравлении блогера Алексея Навального с его недавним расследованием об имуществе и бизнесе депутатов в Новосибирске. Видео ранее было опубликовано командой Навального. Блогер обвинил

«Как и в других своих видеороликах, Навальный выбирает отдельных влиятельных политиков и проливает свет на их работу, образ жизни и имущество — смесь разоблачения, предвыборной рекламы и антипутинской кампании. Это видео он использовал для создания новых врагов», — считают сотрудники телеканала «Tagesschau».

Однако многие журналисты из Германии уверены, что за делом Навального стоят главные лица России. «Навальный, за которым в России на каждом шагу наблюдали спецслужбы ФСБ, считается самым главным противником президента Владимира Путина. Нападение на него выйдет за рамки компетенции местных силовых структур или региональных управлений ФСБ», — пишет газета «Frankfurter allgemeine».

Сотрудники издания «Süddeutsche Zeitung» полагают, что блогер стал жертвой влиятельного врага: «В России нейротоксин, разработанный для военных целей, находится не в арсенале мелких преступников, а в руках государственной власти». Отмечается, что для Германии и Евросоюза дело Навального — это еще один глубокий разрыв в отношениях. СМИ считают, что последствия сложившейся ситуации будут длительными. «Критики будет недостаточно. Тот, кто убежден в преступной природе путинской системы, больше не сможет там искать то, чего там нет: партнера», — заявили журналисты газеты.

В преступности обвиняет Россию и телеканал Welt, его сотрудники считают, что в РФ оппозиционеры живут опасно. «Они выпадают из окон, в них стреляют, их травят», — передают журналисты. Однако они уверены, что Москва никогда не признает свою вину. «Москва не пойдет так далеко, чтобы открыто признать удар в спину. Независимо от того, кибератаки это, смертельные выстрелы по противникам режима, или атаки ядом. Достаточно, если все знают, кто это был. Когда страх смерти правдоподобен. Запад реагирует, но ничего серьезного делать не будет. Москва делает то, что хочет. Просто потому, что это возможно», — передает Welt.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали, он впал в кому. Позже блогера увезли в берлинскую клинику «Шарите».

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что в организме блогера нашли следы вещества из группы «Новичок». Кремлю эти данные не передавали, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В беседе с URA.RU медик из Москвы Анатолий Домников назвал немецкую версию чушью.

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