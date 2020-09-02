Добиться стабильного снижения заболеваемости пока не удается Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 сентября — 267-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 177-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 14 726 случаев заражения, выздоровели 11 605 и скончались 382 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 009 995 (+4 995) случаев заражения. Вылечились 826 935 (+5 766) пациентов — почти 82% от заболевших. Умерли 17 528 (+114) человек — 1,7% от заразившихся.

Рост заражений возобновился

В Челябинской области на 3 сентября зафиксировано 76 заражений коронавирусом за сутки, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. После спада заболеваемости число заражений вновь пошло в рост, приближаясь к рекордным для августа 78 случаям в день. Смертность уже несколько недель держится на четырех случаях в сутки. «С начала пандемии произошло 14 726 случае заражения, сейчас лечение проходят 2 598 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте от 68 до 84 лет года. Для всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 62 человека, с начала пандемии — 11 605 жителей области.

Комиссия объяснила «ковидную» смерть челябинской семьи

Спецкомиссия не нашла вины врачей в смерти женщины, умершей в очереди на компьютерную томографию, и ее супруга. Мужчина скончался спустя три дня в реанимации, куда попал уже в 85%-м поражением легких. О гибели супругов сообщил их сын. По его словам, мать долго отказывались класть в больницу и проверять на коронавирус. Поэтому отцу, который уже сильно болел, пришлось ухаживать за ней и несовершеннолетней дочерью на дому.

Для челябинских туристов открылись еще три страны

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении авиасообщения с еще тремя странами, традиционно привлекающими туристов. Египет, ОАЭ и Мальдивы. Египетские рейсы будут отправляться в Каир, ОАЭ в Дубай и Мальдивы в аэропорт Велана. Правда, летать туда напрямую из Челябинска будет невозможно — придется воспользоваться аэропортам Екатеринбурга либо Москвы. В конце августа и начале сентября границы для российских туристов открыли Молдавия и Польша.

Где перестали болеть COVID

В двух регионах РФ — в Ненецком и Чукотском автономных округах — за сутки не появилось ни одного больного COVID. Больше всего случаев заражения в Москве (690 человек), Санкт-Петербурге (191 человек) и Московской области (163 человека). Самая зараженная в УрФО Свердловская область спустилась на седьмое место по числу новых больных — 121 человек. В других регионах Урала за сутки не появилось и сотни зараженных.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

Впервые в Челябинске состоится чемпионат России по легкой атлетике. Соревнования пройдут на легкоатлетическом комплексе имени Елесиной с 8 по 11 сентября. В состязаниях по 23 дисциплинам разыграют 42 комплекта медалей. Из-за пандемии ожидается меньше участников, чем в прошлом году в Чебоксарах — туда приехал 731 спортсмен из 72 регионов России.

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.