В двух регионах РФ за сутки не появилось ни одного больного COVID

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В большинстве регионов УрФО число новых больных не превышает 80 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России продолжает снижаться число больных коронавирусом в регионах. В двух из них вообще не нашли зараженных. Всего за сутки COVID-19 заболели 4 995 человек, сообщает российский оперштаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 4 995 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83», — заявили в официальном telegram-канале оперштаба. Бессимптомно болеют — 24% новых зараженных. Нет заболевших в Ненецком и Чукотском АО. Также за сутки зафиксировано 114 летальных случаев. Выздоровели 5 766 человек.

Больше всего случаев заражения в Москве (690 человек), Санкт-Петербурге (191 человек) и Московской области (163 человека). Самая зараженная в УрФО Свердловская область спустилась на седьмое место по числу новых больных — 121 человек.

В других регионах УрФО за сутки не появилось и сотни больных. На первом месте по числу зараженных ХМАО (72 человека), затем Пермский край (59 человек), третье место у Челябинской области (51 человек). Также в Тюменской области 49 новых больных, в ЯНАО 44 человека и в Курганской области 23 зараженных.

О спаде волны заражений в регионах стало известно 2 сентября. Тем не менее, число больных в России превышает миллион человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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