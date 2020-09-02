02 сентября 2020
01 сентября 2020

В Челябинской области возобновился рост заражений COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, врач, скорая помошь, медики, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Врачи продолжают принимать новых пациентов с COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области на 3 сентября зафиксировано 76 заражений коронавирусом за сутки, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. После спада заболеваемости число заражений вновь пошло в рост, приближаясь к рекордным для августа 78 случаям в день. Смертность уже несколько недель держится на четырех случаях в сутки.

«С начала пандемии произошло 14 726 случае заражения, сейчас лечение проходят 2 598 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте от 68 до 84 лет года. Для всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 62 человека, с начала пандемии — 11 605 жителей области.

До 6 сентября в Челябинской области объявлен режим повышенной готовности. Область находится на втором этапе отмены карантина.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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