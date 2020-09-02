В Челябинской области возобновился рост заражений COVID

Врачи продолжают принимать новых пациентов с COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области на 3 сентября зафиксировано 76 заражений коронавирусом за сутки, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. После спада заболеваемости число заражений вновь пошло в рост, приближаясь к рекордным для августа 78 случаям в день. Смертность уже несколько недель держится на четырех случаях в сутки.

«С начала пандемии произошло 14 726 случае заражения, сейчас лечение проходят 2 598 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте от 68 до 84 лет года. Для всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 62 человека, с начала пандемии — 11 605 жителей области.

До 6 сентября в Челябинской области объявлен режим повышенной готовности. Область находится на втором этапе отмены карантина.