В Челябинской области возобновился рост заражений COVID

В Челябинской области на 3 сентября зафиксировано 76 заражений коронавирусом за сутки, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. После спада заболеваемости число заражений вновь пошло в рост, приближаясь к рекордным для августа 78 случаям в день. Смертность уже несколько недель держится на четырех случаях в сутки.
«С начала пандемии произошло 14 726 случае заражения, сейчас лечение проходят 2 598 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте от 68 до 84 лет года. Для всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 62 человека, с начала пандемии — 11 605 жителей области.
До 6 сентября в Челябинской области объявлен режим повышенной готовности. Область находится на втором этапе отмены карантина.
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