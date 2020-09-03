03 сентября 2020
02 сентября 2020

Школы в Курганской области закроют для учеников на два дня

© Служба новостей «URA.RU»
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Школы. Курган, проход закрыт, закрытая территория, школа 32, начало учебного года
Школьники в Курганской области получили дополнительные выходные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Выборы в Курганскую областную думу-2020

Ученики в Курганской области не будут посещать школы 11 и 12 сентября (пятницу и субботу) из-за предварительных выборов. В эти дни в учреждениях будут работать избирательные участки. Информацию URA.RU рассказал инсайдер, в местном департаменте образования ее подтвердили.

«Дети не будут учиться в дни выборов, сказали в школах. Чем будут заниматься непонятно», — сообщила одна из родительниц школьника.

В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU подтвердили, что очного процесса обучения действительно не будет. «В период предварительного голосования школам, где расположены избирательные участки, рекомендовано провести для школьников внеклассные мероприятия, предусмотренные образовательной программой: экскурсии, уроки на свежем воздухе. Некоторые уроки пройдут с использованием дистанционных технологий», — уточнили в пресс-службе департамента.

Многие школы в эти дни проведут для ребят традиционные «Дни здоровья». Права школьников и избирателей нарушены не будут, добавили в ведомстве.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 11, 12 и 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Партии Роста», «Партии пенсионеров». Так же курганские избиратели будут голосовать за депутатов в Шадринскую городскую думу и в 23 районные думы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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