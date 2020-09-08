Проверка об оскорблении президента РФ отцом Сергием затягивается

Сроки для принятия решения уже вышли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Полицейская проверка схимонаха Сергия (Романова) на предмет оскорбления в его роликах президента России затягивается. Материалы на опального священнослужителя, собранные центром «Э» свердловского ГУ МВД, переданы в отдел полиции в Среднеуральске, где находится обитель отца Сергия. Об этом URA.RU сообщила 44-летняя жительница Екатеринбурга, написавшая заявление на схимонаха.

«Ваше заявление, поступившее в ГУ МВД России по Свердловской области по факту размещения на интернет-ресурсе YouTube видеоматериалов, на которых изображен Романов Николай Васильевич, 1955 г. р., высказывающий явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, зарегистрированное в КУСП №11306 от 06.07.2020, направлено по территориальности в ОП №28 МО МВД России „Верхнепышминский“ для принятия решения в соответствии с законодательством РФ», — говорится в ответе заявительнице за подписью замначальника центра «Э» Алексея Киселева.

Таким образом, проверка затягивается: предусмотренный законом срок для принятия решения по заявлению (три дня, которые могут быть продлены до 10, а затем до 30 дней), давно истек. «На днях я звонила в ОП №28 — мне сказали, что эти материалы к ним пока не поступили», — рассказала агентству заявительница.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Екатеринбурга обратилась с заявлением в полицию, требуя привлечь к ответственности создателя Среднеуральского женского монастыря схимонаха Сергия, выпустившего множество видеороликов с критикой руководства РПЦ и правительства России. Полиция начала проверку, центр «Э» провел ряд экспертиз, в том числе лингвистическую. Представители отца Сергия заявили URA.RU, что старец никогда не хотел кого-либо оскорбить.