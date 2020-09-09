В Кургане в новом сквере плитку не закрепили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В новом сквере Кургана на улице Карла Маркса, 59 отпала плитка. Камень на тротуаре укладывают без фиксации. URA.RU об этом рассказала местная жительница, которая живет рядом со сквером.

«Очень красивый делают сквер, но недолговечный ремонт. Камни плитняка, когда-то уложенные на дорожке, выпадают. Люди ходят запинаются, ноги так сломаем», — уточнила местная жительница.

Женщина также переживает, что некоторые курганцы могут забрать стройматериалы со стройки. «Вместо красивого места получим разграбленное. Будет очень жалко», — уточнила она.

По данным сайта госзакупок, ремонт в сквере проводит предприниматель Алена Олецкая. Она выиграла конкурс, предложив сделать ремонт сквера за 2,5 млн рублей. Работы финансируются по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана».

Представитель предпринимателя Андрей Олецкий пояснил URA.RU, что работы проводятся точно в соответствии с аукционной документацией. «Мы сами удивились, когда увидели, что проектом не предусмотрена фиксация плиток бетоном», — пояснил Олецкий. При этом он добавил, что выедет на объект, проверит тротуар и даст задание рабочим исправить недочеты.