В челябинских школах отменили карантин в классах с коронавирусом

На дистант будут переводить лишь ребят из ближнего круга заболевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В школах Челябинской области перестанут отправлять на карантин классы, где у одного или нескольких учеников нашли коронавирус. На дистанционное обучение будут переводить лишь отдельных школьников, рассказали URA.RU в региональном минобрнауки.

«При поставленном ученику диагнозе на COVID предписания Роспотребнадзора о самоизоляции будут выдавать персонально. То есть на 14-дневный дистант будут переходить соседи по парте, близкие друзья и те, с кем постоянно общался ребенок», — рассказала URA.RU пресс-секретарь ведомства Светлана Платонова. Остальные будут продолжать учиться в обычном режиме, с учетом противоэпидемических требований.

За последние дни на дистант пришлось перевести четыре класса в школах нескольких городов области. Если 10 сентября коронавирусом заболели двое школьников, то уже 11 сентября к ним прибавилось еще четыре ребенка.

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Большая часть ограничений уже отменена, регион перешел на второй этап снятия карантина. Снижение заболеваемости прекратилось и в регионе вновь готовят к приему зараженных закрытые ковидные базы.