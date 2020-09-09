09 сентября 2020
08 сентября 2020

Коронавирус начал распространяться среди челябинских школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Число заболевших на Южном Урале на этой неделе перевалило за 15 тысяч, умерших — за 400 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 10 сентября зафиксировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки, включая двух школьников, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Накануне было зарегистрировано 77 заражений, что вплотную приблизило регион к рекордным для последних месяцев 79 заболевшим за сутки. Суточная смертность также закрепилась на повышенном показателе в пять случаев.

«С начала пандемии произошло 15 148 случаев заражения, сейчас лечение проходят? южноуральцев. Умерли пять мужчин и женщин в возрасте от 58 лет до 77 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Справились с болезнью за сутки 97 южноуральцев, с начала пандемии — 2 674 жителя области.

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, регион перешел на второй этап снятия карантина. На Южном Урале начались массовые мероприятия. Одновременно происходят вспышки COVID, в том числе в школах. Спустя неделю после начала учебного года на дистант пришлось перевести четыре класса в нескольких городах.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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