Инфекция не сдает позиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 сентября — 275-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 185-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. Всего в Челябинской области зафиксировано 15 148 случае заражения, выздоровели 12 021 и скончались 411 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, на 11 сентября зарегистрировано 1 046 370 (+5 363) случаев заражения. Вылечились 862 373 (+5 915) пациента — более 82% от заболевших. Умерли 18 263 (+128) человека — 1,7% от заразившихся.

COVID начал распространяться среди школьников

Число заболевших на Южном Урале на этой неделе перевалило за 15 тысяч, умерших — за 400 человек. На 10 сентября зафиксировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки, включая двух школьников. Накануне было зарегистрировано 77 заражений, что вплотную приблизило регион к рекордным для последних месяцев 79 заболевшим за сутки. Суточная смертность также закрепилась на повышенном показателе в пять случаев.

Число закрытых из-за COVID классов растет

«Два случая заболевания в Челябинске и один в Коркино. Классы закрыты на карантин во избежание распространения инфекции, дети учатся дистанционно», — сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт в своем аккаунте в соцсети. Также пришлось отправить на дистанционное обучение один класс в школе города-спутника столицы области — Копейска. «Пришедшая в нее 1 сентября девочка оказалась контактной по COVID в семье, тест на COVID выявил коронавирус и у нее», — рассказала URA.RU директор школы Наталья Леман.

Ковидные госпитали разворачивают заново

Добиться дальнейшего снижения числа заболевших не получилось. На фоне проникновения инфекции в школы и приближающейся эпидемии гриппа на Южном Урале вновь разворачивают госпитали под больных с коронавирусом. Помимо этого, в больницах, где уже работают с больными COVID-19, появится еще больше коек для коронавирусных пациентов. Изменения касаются челябинских горбольниц № 9, 2 и 11, областного госпиталя ветеранов войн, а также Центра охраны материнства и детства в Магнитогорске. Соответствующий приказ появился на сайте минздрава области.

Врачи ищут переболевших коронавирусом

Челябинская областная станция переливания крови рассказала о серьезном дефиците донорской плазмы. Врачи ищут доноров всех групп крови и особенно тех, кто обладает антителами к COVID. Плазма переболевших может помочь при лечении больных c тяжелой формой COVID-19. За кровь с антителами будут давать по 2 тысячи рублей.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.