10 сентября 2020
09 сентября 2020

В Челябинской области началась волна заражений COVID

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Связанные с инфекцией опасения потихоньку возвращаются к челябинцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 11 сентября зафиксировано 77 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 76, максимум последних двух месяцев — 79 случаев), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Суточная смертность впервые за несколько дней снизилась с пяти до четырех случаев.

«С начала пандемии произошло 15 225 заражений, сейчас лечатся 2 176 южноуральцев. Умерли четыре пожилых пациента в возрасте 65, 79, 80 и 88 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 97 человек, с начала пандемии — 12 052 южноуральца.

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Большая часть ограничений уже отменена, регион перешел на второй этап снятия карантина. При этом дальнейшее снижение заболеваемости прекратилось и в регионе вновь готовят к приему зараженных закрытые ковидные базы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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