12 сентября 2020
11 сентября 2020

Текслер объявил, кому досталось челябинское заксобрание

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Совещание по выборам с Николаем Цукановым. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер заявил, что «ЕР» сохранила свои позиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вечером 13 сентября заявил, что «Единая Россия» на выборах в заксобрание региона сохранила две трети мест. Это сообщение он сделал в эфире прямой трансляции на федеральном сайте «ЕР», выйдя на связь с Москвой из Челябинска.

«По предварительным данным, „Единая Россия“ сохранила две трети мест в законодательном собрании», — заявил губернатор. Текслер имел в виду данные экзитполов, согласно которым «ЕР» действительно сохраняет прежние позиции По предварительным данным, «Единая Россия» набрала 47%, «Справедливая Россия» — 18%, КПРФ — 12%, ЛДПР — 10%. Перед выборами рейтинг «Единой России» колебался в районе 30%. Текслер решил лично возглавить список ее кандидатов, чтобы сохранить управляемое ЗСО.

Явка по данным на 20 часов, когда закрылись избирательные участки, составила 32,75% от общего числа избирателей. С 11 по 13 сентября жители региона выбирали 60 депутатов ЗСО. Из них половину по партийным спискам. Первая сессия нового состава ЗСО состоится 24 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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