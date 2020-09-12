Текслер объявил, кому досталось челябинское заксобрание

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вечером 13 сентября заявил, что «Единая Россия» на выборах в заксобрание региона сохранила две трети мест. Это сообщение он сделал в эфире прямой трансляции на федеральном сайте «ЕР», выйдя на связь с Москвой из Челябинска.
«По предварительным данным, „Единая Россия“ сохранила две трети мест в законодательном собрании», — заявил губернатор. Текслер имел в виду данные экзитполов, согласно которым «ЕР» действительно сохраняет прежние позиции По предварительным данным, «Единая Россия» набрала 47%, «Справедливая Россия» — 18%, КПРФ — 12%, ЛДПР — 10%. Перед выборами рейтинг «Единой России» колебался в районе 30%. Текслер решил лично возглавить список ее кандидатов, чтобы сохранить управляемое ЗСО.
Явка по данным на 20 часов, когда закрылись избирательные участки, составила 32,75% от общего числа избирателей. С 11 по 13 сентября жители региона выбирали 60 депутатов ЗСО. Из них половину по партийным спискам. Первая сессия нового состава ЗСО состоится 24 сентября.
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