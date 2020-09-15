15 сентября 2020
14 сентября 2020

Из-за коронавируса в ЯНАО детей отправляют по домам. Всеобщий дистант власти вводить не хотят

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, учеба, тетрадь, парта, линейка, математика, школа, пенал
Очное обучение останется приоритетной формой работы школ в ЯНАО Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО не будут вводить всеобщее дистанционное обучение, сообщили URA.RU в окружном правительстве. Домой отправятся лишь те классы и группы, в которых подтвердятся случаи коронавируса, информация об этом уже поступает из муниципалитетов.

«В настоящее время очное обучение остается приоритетной формой, — рассказали агентству в пресс-службе правительства ЯНАО. — В образовательных учреждениях реализуется комплекс профилактических мероприятий, ведется ежедневный мониторинг деятельности школ». Решение о переводе на дистант принимается соответствии с представлениями Роспотребнадзора локально в каждом конкретном учреждении.

Между тем, по информации местных жителей, в Новом Уренгое на карантин уходят школа №5 и детский сад «Морозко». Аналогичная информация поступает и Ноябрьска и других муниципалитетов, в том числе из Салехарда, Пуровского района и Лабытнанги.

О том, что учебные заведения ЯНАО начнут учебный год в очной форм, было объявлено в августе, а с начала сентября в регионе введен третий этап снятия ограничений по коронавирусу. При этом режим общей самоизоляции в округе продлен до 1 октября: сохранятся требование соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, запрещены массовые мероприятия. Для вахтовиков ограничены все контакты, не связанные с работой, хотя двухнедельная обсервация и перестала быть обязательной.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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