Очное обучение останется приоритетной формой работы школ в ЯНАО Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО не будут вводить всеобщее дистанционное обучение, сообщили URA.RU в окружном правительстве. Домой отправятся лишь те классы и группы, в которых подтвердятся случаи коронавируса, информация об этом уже поступает из муниципалитетов.

«В настоящее время очное обучение остается приоритетной формой, — рассказали агентству в пресс-службе правительства ЯНАО. — В образовательных учреждениях реализуется комплекс профилактических мероприятий, ведется ежедневный мониторинг деятельности школ». Решение о переводе на дистант принимается соответствии с представлениями Роспотребнадзора локально в каждом конкретном учреждении.

Между тем, по информации местных жителей, в Новом Уренгое на карантин уходят школа №5 и детский сад «Морозко». Аналогичная информация поступает и Ноябрьска и других муниципалитетов, в том числе из Салехарда, Пуровского района и Лабытнанги.

О том, что учебные заведения ЯНАО начнут учебный год в очной форм, было объявлено в августе, а с начала сентября в регионе введен третий этап снятия ограничений по коронавирусу. При этом режим общей самоизоляции в округе продлен до 1 октября: сохранятся требование соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, запрещены массовые мероприятия. Для вахтовиков ограничены все контакты, не связанные с работой, хотя двухнедельная обсервация и перестала быть обязательной.