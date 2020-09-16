Тюменец устроил скандал в ресторане KFC из-за карантина

В Тюмени продолжает действовать масочный режим Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Житель Тюмени устроил скандал в ресторане быстрого питания KFC после того, как его отказались обслуживать там без маски. Об этом тюменцы рассказали в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте». Они уточнили, что инцидент произошел в ТРЦ «Солнечный».

«Паренька не устроило то, что его попросили надеть маску при получении заказа. Он начал угрожать менеджеру ресторана и ушел ждать сотрудника, который просил надеть маску, чтобы его избить. Люди не понимают, что не сотрудники диктуют такие условия, а Роспотребнадзор, который штрафует ресторан. Помимо самого ТЦ, на кассе и внутри ресторана установлены камеры, а штрафы прилетают нехилые», — написал анонимный автор публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей с ним согласились. «Никто ему не обязан. Все знают правила, что без масок ничего не продают. А ему просто не хочется маску носить, он крутой парень», — считает Александр Витохин. «Предлагаю оштрафовать за нецензурную брань в общественном месте», — завила Оксана Ефимова. «Зачем тратить свое время на бесполезные споры. Пришел в маске, купил, ушел, все. Порой, едешь в автобусе: стоит двухметровый мужик и спорит с кондуктором. Смотреть противно, честное слово», — пояснила Юлия Тагинцева. Получить оперативный комментарий в сети ресторанов KFC агентству не удалось: туда направлен письменный запрос.

Ранее губернатор Тюменской области продлил действие карантина до 28 сентября. В регионе продолжает действовать масочный режим. Полный список ограничений — в списке URA.RU.