Тесака в челябинском СИЗО могла убить кавказская группировка

Основатель портала «Гулагу.нет» Владимир Осечкин считает, что уроженцы Чечни могут быть причастны у смерти Максима «Тесака» Марцинкевича в челябинском СИЗО-3. Представители этнической группировки убили или довели националиста до суицида из-за его взглядов, полагает общественник.
«Есть все основания полагать, что уроженцы Чечни, которые являются криминальными лидерами в этом СИЗО, оказывали давление на Марцинкевича в связи с его националистическими взглядами. Подозреваем, что к Марцинкевичу пришли и его, что называется, опустили, унизили. И он сам на себя наложил руки или его избили, убили и инсценировали самоубийство. Важно отследить след заказчика, кому была выгодна расправа над Марцинкевичем. Ведь непросто его фактически оставили один на один с представителями этнической ОПГ», — предполагает Осечкин в интервью изданию Baza.
Тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере челябинского СИЗО-3, где он оказался по дороге из Красноярской колонии в Москву для разбирательства по новому уголовному делу. Силовики считают приоритетной версию о самоубийстве. В камере обнаружили несколько предсмертных записок. Родители Марцинкевича через адвоката обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по статье «Убийство».
Марцинкевич отбывал 10-летний срок за серию тяжких преступлений. Он являлся лидером националистических движений «Оккупай педофиляй», «Проект 18», «Оккупай наркофиляй», «Реструкт».
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