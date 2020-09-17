Тесака в челябинском СИЗО могла убить кавказская группировка

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фото ТАСС, марцинкевич максим
Максима Марцинкевича могла убить этническая ОПГ Фото: Почуев Михаил/ТАСС
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Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Основатель портала «Гулагу.нет» Владимир Осечкин считает, что уроженцы Чечни могут быть причастны у смерти Максима «Тесака» Марцинкевича в челябинском СИЗО-3. Представители этнической группировки убили или довели националиста до суицида из-за его взглядов, полагает общественник.

«Есть все основания полагать, что уроженцы Чечни, которые являются криминальными лидерами в этом СИЗО, оказывали давление на Марцинкевича в связи с его националистическими взглядами. Подозреваем, что к Марцинкевичу пришли и его, что называется, опустили, унизили. И он сам на себя наложил руки или его избили, убили и инсценировали самоубийство. Важно отследить след заказчика, кому была выгодна расправа над Марцинкевичем. Ведь непросто его фактически оставили один на один с представителями этнической ОПГ», — предполагает Осечкин в интервью изданию Baza.

Тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере челябинского СИЗО-3, где он оказался по дороге из Красноярской колонии в Москву для разбирательства по новому уголовному делу. Силовики считают приоритетной версию о самоубийстве. В камере обнаружили несколько предсмертных записок. Родители Марцинкевича через адвоката обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по статье «Убийство».

Марцинкевич отбывал 10-летний срок за серию тяжких преступлений. Он являлся лидером националистических движений «Оккупай педофиляй», «Проект 18», «Оккупай наркофиляй», «Реструкт».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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