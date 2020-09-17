Власти Кургана перепутали названия скверов

Курганский краевед считает, что два сквера в городе назвали наоборот (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане два соседних сквера «Аптекарский» и «Сквер имени Петра Ершова» назвали наоборот. В первом находится скамья «Жар-птица», а второй стоит на месте дома аптекаря. Об этом в соцсетях написал курганский краевед Алексей Дедов. Данные названия скверов указаны на сайте мэрии Кургана.

«Два скверика на улице Куйбышева назвали наоборот. Сквер на месте дома аптекаря Земянского теперь носит имя Ершова, а сквер поближе к бывшему зданию уездного училища, которое появилось благодаря участию автора „Конька-горбунка“, теперь почему-то называется Аптекарским», — написал Дедов. Он добавил, что в аптекарском сквере даже стоит скамья с персонажем сказки Ершова — Жар-птицей. «Приходится теперь, краснея за город, объяснять приезжим и любознательным местным, что это немного ошибка», — добавил он.

«Это сквер, который построен на месте личного дома аптекаря Земянского», — подтвердил URA.RU кандидат исторических наук, директор гуманитарного института Курганского государственного университета Денис Маслюженко про сквер им. Ершова. Также он добавил, что здание областной детско-юношеской библиотеки им. Потанина находится ближе к скверу со скамьей «Жар-птица». Раньше в этом здании находилось уездное училище, строительство которого курировал Петр Ершов.

Вопросы по данной теме были направлены в пресс-службу администрации Кургана. На момент написания новости, пресс-служба получила вопросы.

Сквер «Аптекарский» получил название 28 апреля, «Сквер имени Петра Ершова» — 25 июня. Данные названия на заседаниях одобрили депутаты Курганской городской думы.