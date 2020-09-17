Вадим Шумков возглавил новый оперштаб по борьбе с гриппом, ОРВИ и коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области ликвидирован областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, созданный в марте. Постановление об этом, подписанное губернатором Вадимом Шумковым, опубликовано на портале правовой информации. При этом в регионе создан новый оперштаб — по борьбе с COVID-19, гриппом и ОРВИ.

«Признать утратившим силу… распоряжение губернатора Курганской области от 20 марта 2020 года №45-П-р „Об утверждении областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции“», — говорится в документе. Также прекращает действовать указ губернатора о создании оперштаба по предупреждению распространения гриппа.

Вместо двух ликвидированных органов будет действовать один. Он будет называться «Областной оперативный штаб по проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области.

Губернатор будет лично возглавлять новый орган. В руководство оперштаба также вошли вице-губернатор Владислав Кузнецов, замгубернатора по соцполитике Ольга Соложенцева и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов (секретарь оперативного штаба).