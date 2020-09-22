Губернатор, избегавший масок, заразился коронавирусом

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, портрет, томенко виктор, госсовет
Томенко начал работать дистанционно Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, часто пренебрегавший ношением маски в общественных местах, заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

«Тест губернатора Алтайского края Виктора Томенко на COVID-19 показал положительный результат», — говорится на сайте. В связи с этим глава региона начал работать дистанционно.

Сейчас Томенко находится на самоизоляции и лечит коронавирус на дому. В июне глава региона уже уходил на карантин, когда в администрации заразились несколько сотрудников. Губернатор призвал жителей соблюдать меры профилактики против коронавируса.

Томенко не первый губернатор, заразившийся COVID-19. До него заболели губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Пермского края Дмитрий Махонин. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов переболел коронавирусом в августе и уже вернулся к работе. Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса в июне.

Кроме них в августе заболел глава Калмыкии Бату Хасиков. Он продолжал работать из больничной палаты. Также заразились коронавирусом глава Удмуртии Александр Бречалов, глава Тувы Шолбан Кара-оол и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Болезнь коснулась и правительства РФ: премьер-министр Михаил Мишустин перенес COVID-19, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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