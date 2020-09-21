21 сентября 2020
20 сентября 2020
19 сентября 2020

В ЯНАО разгорелся конфликт мэрии и ее крупного подрядчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги на ул. Мальцева. Курган, ремонт дороги, ремонтные работы, запрещающий знак, эскаватор
Администрация Ноябрьска судится с местным банкротящимся предприятием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Ноябрьска подала в суд на одного из своих крупнейших подрядчиков, компанию «Ноябрьскнефтеспецстрой». Предприятие находится в стадии банкротства, и мэрия требует с руководства вернуть миллионные долги за аренду земельных участков. Об этом свидетельствуют материалы дела в Арбитражном суде ЯНАО.

Истцом по делу выступает департамент имущественных отношений администрации Ноябрьска. Согласно документам суда, ведомство требует с «Ноябрьскнефтеспецстроя» выплаты 9,55 млн рублей. Долг предприятия за использование земли составил 5,75 млн рублей. Еще 3,8 млн рублей мэрия Ноябрьска ждет в качестве пеней за просроченное внесение оплаты.

Арбитражный суд ЯНАО согласился с иском мэрии лишь частично. «Требование истца о взыскании с ответчика задолженности является правомерным», — говорится в заключении. Суд распорядился взыскать с «Ноябрьскнефтеспецстроя» 6,1 млн рублей.

Получить комментарий «Ноябрьскнефтеспецстроя» оперативно URA.RU не удалось. Телефон компании оказался отключен, в пресс-службу направлен письменный запрос, ответ на него не последовал.

«Ноябрьскнефтеспецстрой», среди прочего, оказывает услуги по строительству и ремонту дорог. С мэрией Ноябрьска у фирмы заключено восемь контрактов на общую сумму 43,8 млн рублей. С августа 2020 года юридическое лицо признано несостоятельным, компания находится в процессе банкротства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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