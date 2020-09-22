Губернатор Шумков предупредил о масштабных изменениях в облдуме

Вадим Шумков заявил, что избранных депутатов ждет «колоссальная работа» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Порядок работы депутатов Курганской областной думы нового созыва будет кардинально изменен. Об этом губернатор Вадим Шумков заявил на конференции регионального отделения «Единой России», предупредив депутатов о предстоящей «колоссальной работе», передает корреспондент URA.RU.

«Тех, кто вошел в состав обновленной думы, поздравляю с избранием. Вместе с тем, хотел бы сразу предупредить, что будет существенно изменен характер работы депутатов», — заявил Шумков. Он призвал народных избранников «максимально плодотворно работать на местах» — в округах, от которых они выдвигались. «И не просто передавать нам проблемы жителей, а вместе с нами решать их ежедневно. Это колоссальная работа», — подчеркнул губернатор.

«Задачи думы преимущественно остаются такими же, какие и были», — прокомментировал заявление Шумкова избранный депутат облдумы Дмитрий Фролов, кандидатуру которого единороссы согласовали на пост спикера. «Заведем учет обращений граждан, обязательно заведем проведение дней депутата в округе и прозрачную систему отчетности», — рассказал Фролов, отметив, что это касается представителей всех партий.

По его словам, депутаты должны заранее сообщать, где и в какое будет проводиться прием. На сайте думы разместят все вопросы и наказы, поступившие во время приема. «Соответственно, [депутаты] будут потом отчитываться по факту их выполнения», — отметил Фролов. За этим будет следить руководство облдумы. «Мы будем это освещать. Потому что мы против популистских заявлений», — добавил он.

Выборы в Курганскую облдуму прошли с 11 по 13 сентября. В результате 27 мандатов досталось кандидатам от «ЕР», три — КПРФ, два — ЛДПР, по одному — «СР» и «Партии пенсионеров».