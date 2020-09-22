В пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике готовят поправки

Пакет законов об арктических льготах инвесторам вступи л в силу 1 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ готовит поправки к пакету законов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Заполярье. Как сообщает пресс-служба ведомства, вопрос о поправках назрел по итогам промежуточного мониторинга правоприменительной практики пакета.

По словам замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова, определенные моменты в законах о преференциях уже вызывают затруднения у инвесторов. «Соответствующие поправки уже готовятся», — пояснил Крутиков.

Замминистра в качестве примера привел в качестве примера норму, которая обязывает инвестора регистрироваться в регионе, где он ведет хозяйственную деятельность. С точки зрения логики наполнения местных бюджетов она понятна, однако на практике многие инвесторы ведут деятельность не территории сразу нескольких субъектов, из-за чего возникают затруднения.

Крутиков отметил, что на мониторинге и поправках ведомство останавливаться не собирается. По заявлению чиновника, уже подготовлен новый законопроект, актуальный для арктических моногородов — он позволит продлить жизнь и модернизировать действующие в них предприятия.

Пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике включает четыре документа направленных на развитие Арктики. Благодаря принятию пакета законов о системе преференций российская Арктика стала крупнейшей в России и мире экономической зоной.

По инициативе Минвостокразвития формируется Общественный совет Арктической зоны. Он будет защищать традиционную деятельность КМНС.