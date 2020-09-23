Из тюменского правительства ушла соратница Собянина

Ряд инсайдеров считают, что чиновница не сошлась характерами с новой начальницей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский департамент недропользования и экологии Тюменской области, где полгода назад сменилось руководство, покинула замглавы ведомства Наталья Страшкова. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в тюменском правительстве. Чиновница считалась соратницей экс-губернатора региона и нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина.

«Наталья Страшкова уволилась из правительства в начале этой недели», — сообщили агентству инсайдеры. По мнению одного из них, причиной увольнения чиновницы стал выход на пенсию. По версии другого инсайдера, другой причиной также стали не сложившиеся отношения с новым начальством — возглавившей департамент в апреле Еленой Уляшевой.

Связаться с департаментом недропользования не удалось, туда направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что 23 сентября свою должность покинул глава лесного комплекса Николай Пуртов. Сегодня губернатор Александр Моор объявил, что чиновник возглавил фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области».