Власти Ямала расселят аварийные дома в трех муниципалитетах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Государственный Фонд содействия реформированию ЖКХ выдаст более 115 млн рублей на переселение жителей ЯНАО из аварийных домов. Соглашение об этом подписали ямальские власти и руководство корпорации. Деньги получат только три муниципалитета — Новый Уренгой, а также Пуровский и Шурышкарский районы.

Дополнительный договор между Фондом и правительством ЯНАО на последнем заседании одобрили депутаты окружного заксобрания. Первый зампредседателя Алексей Ситников пояснил, что по соглашению переселят ямальцев из ветхого и аварийного жилья. «Общий объем финансирования на 2021—2022 годы составляет 115 млн 606 тысяч рублей. На эти средства будет построено 19 тысяч квадратных метров жилья», — приводит слова Ситникова пресс-служба заксобрания.

Как отметили в парламенте ЯНАО, округ подавал заявку в Фонд еще летом. 16 июля заявление властей было одобрено, а после этого подписано дополнительное соглашение.

В начале сентября URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО договорилось с Фондом содействия реформированию ЖКХ о расселении аварийных домов. В окружной администрации утверждали, что расселению подлежит только жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года. Планируется, что новым домом обзаведутся 3 021 человек.

Ранее источники URA.RU сообщали, что власти ЯНАО испытывают проблемы с расселением ветхого жилья. Новые дома строятся медленнее, чем разрушаются старые. Из-за этого прокуратура регулярно указывает чиновникам на затягивание сроков.