28 сентября 2020
27 сентября 2020

В домах жителей крупнейшего города ЯНАО появились тараканы. Горожане винят продуктовый магазин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусорные кучи. Челябинск, мусорные контейнеры, свалка, помойка, мешки с мукой
В засилии насекомых горожане обвиняют близлежайшие площадки для мусора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) обратили внимание на тараканов, которые появились в их домах. Как сообщается в местных группах социальных сетей, справиться с насекомыми люди не могут: рассадником является расположенная рядом с домами площадка для отходов из продуктового магазина.

«В доме у жильцов появились тараканы! Их очень много, мы боремся, но результатов это не приносит, они постоянно лезут», — сообщают жители микрорайона Советский в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». По словам горожан, они вынуждены тратить крупные суммы на средства от тараканов, но это не помогает: насекомые приходят в жилье с близлежащего места складирования отходов.

Администрация магазина якобы организовала место складирования отходов, туда постоянно выбрасывают испортившиеся продукты, фрукты и овощи. Из-за этого рядом с домом стоит неприятный запах.

В городской администрации агентству сообщили, что уже знают о ситуации. «Направили запрос в департамент городского хозяйства, решается вопрос о переносе баков в другое место», — рассказали URA.RU представители мэрии Нового Уренгоя.

В комментариях жители города отметили, что тараканы — не единственные неприятные соседи, обитающие рядом с продуктовыми магазинами и мусорными площадками. Некоторые и вовсе отметили, что в сравнении с клопами, с которыми приходится соседствовать жителям общежитий, тараканы не так уж и страшны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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