Имя главы Нового Уренгоя станет известно 5 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В Новом Уренгое завершился прием документов на выборы мэра. В последний день на голосование выдвинулся главный инженер компании «Уренгойдорстрой» Дмитрий Туковский, который стал третьим кандидатом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации газовой столицы ЯНАО.

«Зарегистрировано три кандидата», — подтвердили в мэрии. Кроме Туковского, документы ранее сдали врио мэра Андрей Воронов и заместитель главы администрации Надымского района Дмитрий Кожухов. Заседание конкурсной комиссии, которая определится с победителем, пройдет 5 октября. В тот же день станет известно имя мэра Нового Уренгоя.

Основная борьба развернется между Вороновым и Кожуховым, поделился источник URA.RU в правительстве ЯНАО. «Первый строитель, второй бывший силовик, оба волевые личности. О том, что Кожухов пойдет на конкурс, никто не знал. Кожухов, возможно, не так хорош как хозяйственник и потенциальный градоначальник, но он упрямый и просто так не отступит. К тому же бывших силовиков не бывает», — отметил инсайдер. Кроме того, добавил собеседник, Кожухов — умелый переговорщик, который держит внимание публики и не боится полемики.

В то же время, по версии другого высокопоставленного собеседника URA.RU, в серьезность намерений Кожухова мало кто верит. «Относительно кандидатуры дорожника Туковского все понятно. Для него это повод подрасти. Пока всерьез на место мэра его никто не рассматривает. Хотя инженер он толковый, в обойме верных солдат Воронова будет смотреться», — предположил источник.

Воронов стал врио главы Нового Уренгоя 7 сентября, когда Иван Костогриз досрочно сложил полномочия. До этого Воронов работал замгубернатора ЯНАО. В его назначении, по версии инсайдеров URA.RU, заинтересован губернатор Дмитрий Артюхов.