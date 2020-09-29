29 сентября 2020

В Новом Уренгое назвали трех кандидатов на пост мэра. ФАМИЛИИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Левитин на заседании в резиденции губернатора СО. Екатеринбург, чиновники, совещание, заседание
Имя главы Нового Уренгоя станет известно 5 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В Новом Уренгое завершился прием документов на выборы мэра. В последний день на голосование выдвинулся главный инженер компании «Уренгойдорстрой» Дмитрий Туковский, который стал третьим кандидатом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации газовой столицы ЯНАО.

«Зарегистрировано три кандидата», — подтвердили в мэрии. Кроме Туковского, документы ранее сдали врио мэра Андрей Воронов и заместитель главы администрации Надымского района Дмитрий Кожухов. Заседание конкурсной комиссии, которая определится с победителем, пройдет 5 октября. В тот же день станет известно имя мэра Нового Уренгоя.

Основная борьба развернется между Вороновым и Кожуховым, поделился источник URA.RU в правительстве ЯНАО. «Первый строитель, второй бывший силовик, оба волевые личности. О том, что Кожухов пойдет на конкурс, никто не знал. Кожухов, возможно, не так хорош как хозяйственник и потенциальный градоначальник, но он упрямый и просто так не отступит. К тому же бывших силовиков не бывает», — отметил инсайдер. Кроме того, добавил собеседник, Кожухов — умелый переговорщик, который держит внимание публики и не боится полемики.

В то же время, по версии другого высокопоставленного собеседника URA.RU, в серьезность намерений Кожухова мало кто верит. «Относительно кандидатуры дорожника Туковского все понятно. Для него это повод подрасти. Пока всерьез на место мэра его никто не рассматривает. Хотя инженер он толковый, в обойме верных солдат Воронова будет смотреться», — предположил источник.

Воронов стал врио главы Нового Уренгоя 7 сентября, когда Иван Костогриз досрочно сложил полномочия. До этого Воронов работал замгубернатора ЯНАО. В его назначении, по версии инсайдеров URA.RU, заинтересован губернатор Дмитрий Артюхов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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