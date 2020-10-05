Экс-главу УМВД по Екатеринбургу отправили в колонию для силовиков

Трифонова поместят в ИК 13 для бывших силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу генерал-майора полиции Игоря Трифонова этапировали из московского СИЗО № 4. Об этом сообщил URA.RU адвокат генерала Алан Гамазов.

«Трифонова отправили из Москвы этапом в Свердловскую область поздно вечером в пятницу 2 октября. Трифонова поместят на время следствия в помещение функционирующее в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) в ИК № 13 в Нижнем Тагиле, где отбывают наказание бывшие силовики», — рассказал URA.RU Алан Гамазов.

В пресс-службе свердловского ГУФСИН отказались комментировать информацию об этапировании Трифонова в ИК 13, сославшись на то, что такие сведения являются персональными данными. «Знаете, сколько Трифоновых содержится в наших учреждениях? Для нас они все равны», — заявил URA.RU Александр Левченко, начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что 20 сентября Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца генерала Игоря Трифонова. Ранее источник URA.RU сообщил о его задержании. «По данным следствия, в 2015 году в Екатеринбурге бывший начальник городского УМВД Игорь Трифонов через посредников получил от бывшего заместителя председателя правления ООО «Коммерческий банк «Кольцо Урала» в городе Екатеринбурге Олега Коноплева взятку в размере 7,5 млн рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника этого кредитного учреждения», — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Коноплев был арестован 24 сентября и помещен в ПФРСИ в ИК № 13. Показания на Трифонова дал бывший начальник ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу майор Эдуард Воронин по кличке Ягненок. Он также дал показания на бывшего замначальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора Владимира Романюка, которого суд приговорил к 8,5 годам колонии, за что получил пять лет условно.