В ЯНАО началась борьба за пост главы проблемного департамента

Ямальский департамент дорожного хозяйства остается без постоянного главы с сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В ЯНАО начался отбор кандидатов на место директора департамента дорожного хозяйства, которое освободилось после громкого увольнения Максима Першикова. На должность претендуют 88 человек из разных регионов России. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО.

Днем ранее, 5 октября, завершился прием заявок от конкурсантов. «Наибольшее количество заявок поступило с Ямала, из Москвы и Московской области, ХМАО, Тюменской, Свердловской областей и Санкт-Петербурга. Средний возраст кандидатов 39 лет», — пояснили в пресс-службе правительства. Теперь кандидатам предстоит пройти дистанционный этап. После многократного отсеивания останутся финалисты, которых пригласят на финальный этап 29—30 октября, где и будет назван новый глава дептранса ЯНАО.

Предыдущий руководитель ведомства Максим Першиков был уволен в начале сентября. Решение о его уходе принял губернатор Дмитрий Артюхов по итогам большой поездки по городам округа. В ходе турне глава Ямала остался крайне недоволен плохим состоянием дорог в регионе, говорили источники URA.RU. В настоящий момент обязанности директора временно исполняет экс-заместитель Першикова Наталья Сагун. Изначально найти нового главу планировалось к 16 октября, однако власти ЯНАО отложили назначение.