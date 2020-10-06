Взрыв возник из-за повреждения газопровода Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в связи со взрывом газа в новостройке микрорайона Ново-Патрушево. Обвинение предъявлено директору подрядчика, который по версии следствия выполнял работы по прокладыванию газовых труб без разрешения. Об этом сообщает СУ СК по Тюменской области. Источники URA.RU в силовых структурах отмечают, что работы производила компания «АВК».

«Обвинение в нарушении правил безопасности по части 3 статьи 216 УК РФ предъявлено предпринимателю, который, по версии следствия, решил бестраншейно проложить трубопровод, не получив соответствующих разрешений», — сообщили в ведомстве. Как предполагает следствие, с 5 по 7 декабря компания проводила работы по прокладке труб. Но ни с кем их не согласовали. В результате был поврежден участок газопровода среднего давления между домами № 10а и №12 по ул. Шарова.

Произошла утечка газа, который попал в помещения дома по ул. Шарова, 10а. Он скопился между грунтом и перекрытием 1 этажа новостройки, а также проник в квартиру №1. Вечером 7 декабря жители квартиры №1 вызвали сотрудника газовой службы. Во время осмотра произошла серия взрывов. Погибли двое человек — сам работник и житель одной из квартир. Пострадали еще двое человек.

По сообщению СК, обвиняемый полностью признал свою вину и попросил рассматривать дело в особом порядке — и его ходатайство было удовлетворено. Как сообщают источники URA.RU, обвиняемым выступает директор компании «АВК» Евгений Васин. Дело направлено в суд. Максимальный срок наказания, который грозит предпринимателю — семь лет лишения свободы.