Курганские поликлиники работают без выходных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области возросло число заболевших ОРВИ, гриппом и коронавирусом. В пять раз увеличилось число вызовов в скорую помощь. Курганские поликлиники перешли на режим работы без выходных. Об этом пишет сайт правительства, цитируя и. о. заместителя губернатора по социальной политике Ларису Кокорину.

«Наряду с новой коронавирусной инфекцией выросла заболеваемость ОРВИ. Конечно, многие находятся в тревожном состоянии, и при подъеме температуры предполагают, что заразились COVID-19. Нужно в первую очередь сохранять спокойствие, обращать внимание и на другие симптомы. Один из основных признаков, указывающих на коронавирусную инфекцию — резкий подъем температуры и одышка», — сказала Кокорина

Система здравоохранения региона проходит перенастройку. Число вызовов скорой возросло в пять раз. При симптомах, не угрожающих жизни, власти просят обращаться в поликлиники. «Они переведены на 7-дневный режим работы, до 22:00 продлено время выездов бригад неотложной помощи, созданных в поликлиниках, увеличено число медкабинетов, которые принимают пациентов с симптомами ОРВИ», — сообщила Кокорина.

Для помощи курганским медикам в больницы региона приехали 30 ординаторов, которые обучаются в вузах по целевым направлениям. Привлечены также 47 выпускников Курганского медколледжа.

Ранее агентство сообщало, что курганские власти для помощи медикам пригласили иногородних врачей. В регионе они помогают бороться с коронавирусом.