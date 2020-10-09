09 октября 2020
08 октября 2020

В Курганской области побит рекорд по заболеваемости коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь города во время нерабочей недели, объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19. Екатеринбург, человек в маске, медицинская маска, защитная маска, сидит на скамейке, маска на лицо, covid-19, covid19, девушка в маске, коронавирус
В регионе за день заболели 66 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в Курганской области выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с инфекцией. Предыдущий рекорд был поставлен 11 июля. Тогда за день обнаружили 65 инфицированных.

«В Курганской области лабораторно подтверждено 66 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении. Большая часть из них (37) зарегистрировано в Кургане. Остальные 29 найдены в Далматовском, Кетовском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Щучанском районах и Макушинском муниципальном округе.

По данным федерального оперштаба, в области за сутки выздоровели 29 человек. Всего с начала пандемии в регионе заразились 4 369 человек. В России также был установлен рекорд по числу новых заболевших (+ 12 846).

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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