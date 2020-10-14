Глава челябинского района заболел коронавирусом

В Челябинской области уже несколько глав муниципалитетов заболели или уже переболели коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Еткульского района (Челябинская область) Юрий Кузьменков заболел коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации района.

«Глава почувствовал недомогание в конце прошлой недели. Сдал тесты на COVID-19, которые подтвердились. Лечение проходит дома», — пояснил URA.RU источник. По данным пресс-службы Еткульского района, глава в данный момент находится на больничном с ОРВИ. Информации о коронавирусной инфекции у них в данный момент нет.

В настоящее время коронавирусом из действующих глав болеют мэр Магнитогорска Сергей Бердников, глава Снежинска Игорь Сапрыкин и мэр Троицка Александр Виноградов. Также, по данным URA.RU, уже переболели коронавирусной инфекцией глава Увельского района Сергей Рослов, Кизильского района Александр Селезнев и Сосновского района Евгений Ваганов.

Один из руководителей муниципалитетов, глава Пластовского района Александр Неклюдов, скончался от ковидной пневмонии 18 сентября. Кроме того, на данный момент ждет результатов тестов на коронавирус мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова.