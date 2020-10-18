18 октября 2020

Коронавирус принудил свердловского мэра уйти в самоизоляцию

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Подписание соглашения о создании пяти спортивных центров в Свердловской области. Екатеринбург, артемьевских вадим
Мэр Красноуфимска Вадим Артемьевских руководит городом удаленно Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Глава городского округа Красноуфимск Вадим Артемьевских ушел в самоизоляцию из-за контакта с коронавирусным больным. Как сообщил URA.RU источник в окружении чиновника, инфекцию подхватила его дочь.

В настоящее время весь класс, в котором учится девочка, ушел на удаленку. «А дочь главы заразилась от жены директора тубдиспансера, к которой она ходила заниматься английским», — рассказал собеседник агентства.

В администрации городского округа URA.RU подтвердили, что мэр находится в самоизоляции из-за контакта с зараженным. Когда будут готовы результаты теста градоначальника, в мэрии сказать затруднились, но подчеркнули, что Вадим Артемьевских продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.

Как писало URA.RU, о заражении коронавирусом заявили депутат Госдумы Максим Иванов и мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков. В заражении заподозрили главу Карпинска Андрея Клопова, в минувший уикенд его коллега из Среднеуральска Андрей Зашляпин признал, что болен COVID-19. Свердловское заксобрание из-за инфекции приостановило работу почти на месяц, а в думе Нижнего Тагила больны четверо депутатов, в том числе спикер Вадим Раудштейн и его заместитель Игорь Базилевич.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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