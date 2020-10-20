Челябинские силовики проверят бары и рестораны
Назначены новые чиновники — рестораны и клубы проверят силовики — рэпер Моргенштерн перенес концерт — полицейские избили пенсионера. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 21 октября — в обзоре URA.RU:
В правительстве области произошли новые назначения
- Губернатор Алексей Текслер назначил двух новых чиновников. Первым заместителем начальника главного управления юстиции назначен Вячеслав Зайцев. Замминистра строительства стал Юлий Элбакидзе.
- Ранее стало известно об отставке председателя Контрольно-счетной палаты Челябинска Юрия Ветриченко.
Челябинские ночные клубы ждет масштабная проверка
- Ночные клубы и предприятия общественного питания Челябинска будут проверять сотрудники полиции. Силовики будут искать нарушителей масочного режима.
Известный рэпер отменил концерт в Челябинске
- Рэпер Моргенштерн решил отменить концерт в Челябинске, который должен был состояться 23 октября. По словам организаторов, мероприятие будет перенесено из-за ситуации с коронавирусом.
Челябинские силовики избили пожилого человека
- На озере Аргази в результате спецоперации пострадал 71-летний челябинец Александр Суменков. О его избиении сообщили URA.RU очевидцы инцидента.
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