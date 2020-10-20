20 октября 2020
19 октября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 21 октября. Ночные клубы проверит полиция, Моргенштерн отменил концерт

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинские силовики проверят бары и рестораны Фото: Дарья Попова © URA.RU

Назначены новые чиновники — рестораны и клубы проверят силовики — рэпер Моргенштерн перенес концерт — полицейские избили пенсионера. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 21 октября — в обзоре URA.RU:

В правительстве области произошли новые назначения

  • Губернатор Алексей Текслер назначил двух новых чиновников. Первым заместителем начальника главного управления юстиции назначен Вячеслав Зайцев. Замминистра строительства стал Юлий Элбакидзе.
  • Ранее стало известно об отставке председателя Контрольно-счетной палаты Челябинска Юрия Ветриченко.

Челябинские ночные клубы ждет масштабная проверка

Известный рэпер отменил концерт в Челябинске

  • Рэпер Моргенштерн решил отменить концерт в Челябинске, который должен был состояться 23 октября. По словам организаторов, мероприятие будет перенесено из-за ситуации с коронавирусом.

Челябинские силовики избили пожилого человека

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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