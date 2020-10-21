Уральский приборостроительный завод (УПЗ), который производит уникальные для России аппараты ИВЛ, будет оштрафован на 500 тысяч рублей за реализацию недоброкачественных медицинских изделий. Решение вынес арбитражный суд Свердловской области. Ранее в США уже уничтожили технику Уральского приборостроительного завода, которую поставили в мае 2020 года.
Иск к предприятию подало свердловское управление Росздравнадзора по итогам внеплановой проверки. Поводом для инспекции стали возгорания ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, которые были произведены на УПЗ. После технических испытаний медтехники специалисты надзорного органа признали их недоброкачественными. Региональное управление Росздравнадзора составило протоколы об административных правонарушениях.
«Арбитражным судом Свердловской области указанные протоколы рассмотрены по результатам рассмотрения протоколов вынесены постановления о привлечении АО „Уральский приборостроительный завод“ к административной ответственности и назначении административного штрафа по статье КоАП РФ „Реализация недоброкачественных медицинских изделий“ в размере 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. По иску о нарушении лицензионных требований завод также был оштрафован на 100 тысяч рублей.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе концерна «Радиоэлектронные технологии» (УПЗ входит в структуру концерна) не удалось. Туда был отправлен запрос. Там пообещали предоставить ответ позднее.
Иски к УПЗ были поданы свердловским управлением Росздравнадзора 30 июня в самый разгар пандемии коронавируса. В этот период концерн «Радиоэлектронные технологии» выполнял госконтракт на поставку в больницы регионов России 6711 аппаратов «Авента-М» на сумму 7,5 млрд рублей. Соглашения в том числе заключили министерства Челябинской (259 штук, 406 млн рублей) и Свердловской областей (106 штук, 181,5 млн рублей).
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