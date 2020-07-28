У Антона Шипулина и его супруги выявили коронавирус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жена депутата Госдумы от Свердловской области Антона Шипулина Луиза, заболевшая коронавирусом, записала видео, в котором извиняется за то, что у нее в палате есть туалет. Видео в своем аккаунте в Instagram она разместила после упреков подписчиков.

Дискуссия разгорелась под постом Луизы Шипулиной, в котором она сообщила, что ждет тест на коронавирус. «Людей в стационар в Волгограде даже не везут, мест нет. А у нее сортир в палате, как у всех. А ты видела, уважаемая, чтобы у всех был сортир в палате? Ты вообще лежала в больнице, не будучи женой Шипулина-депутата?! А ты знаешь, что в Волгограде бесплатно туда вообще не попадешь? Никто не лечит, … (поезжай) в платную. А если нет денег?» — написала подписчица по ником irinagrigireva434. Луиза ответила эмоционально: «Во-первых, я не сетую! А показываю как есть! Я не виновата, что у вас там, в Волгограде, нет сортира! Лежала в разных больницах, с разными условиями! Так что не надо мне тут тыкать и писать всякую фигню!».

Также она записала видео. «Послушайте, хватит мне писать, что у вас в каком-то городе нет сортира. Я в этом не виновата, что у вас нет сортира. Извините, вот у меня есть, мне предоставлен сортир. Уж простите!» — заявила Шипулина.

Ранее URA.RU сообщало, что у Антона Шипулина и членов его семьи выявлен коронавирус. Депутат рассказал, что их госпитализировали в Сочи, где они находились на отдыхе.