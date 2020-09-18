Супруга депутата Госдумы Антона Шипулина — Луиза Шипулина — во время беременности из-за COVID-19 перенесла 25-процентное поражение легких. Подробностями состояния во время болезни поделилась сама жена экс-биатлониста.
«Много вопросов поступило, чем меня лечили, когда я заболела COVID-19, будучи беременной. Лечили антибиотиками: кололи ампициллин, цефтриаксон, давали таблетки азитромицин и бронхорус. Врачи говорили, что на этом сроке (был третий триместр) плацента уже не пропускает [инфекцию] и все будет хорошо», — уточнила Шипулина в stories соцсети Instagram.
Она уточнила, что, несмотря на слова врачей, переживала из-за болезни во время беременности. «Я начала задыхаться, мне не хватало воздуха. Поэтому я попала в больницу. Хорошо, что все живы и здоровы», — отметила теперь уже многодетная мать.
Ранее стало известно, что уральский биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин стал многодетным отцом. Луиза Шипулина родила третьего ребенка. Сына назвали Максимом. Ребенок родился весом 3 398 граммов, 51 см. Пока Луиза болела COVID-19, подписчики затравили ее из-за туалета в личной палате.
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