Жена Шипулина рассказала, как болела COVID во время беременности. «Мне не хватало воздуха». ВИДЕО

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Антон и Луиза Шипулины перед вручением госнаград в резиденции губернатора. Екатеринбург, шипулин антон, шипулина луиза
Многодетная мать отметила, что переживала из-за болезни во время беременности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Супруга депутата Госдумы Антона Шипулина — Луиза Шипулина — во время беременности из-за COVID-19 перенесла 25-процентное поражение легких. Подробностями состояния во время болезни поделилась сама жена экс-биатлониста.

«Много вопросов поступило, чем меня лечили, когда я заболела COVID-19, будучи беременной. Лечили антибиотиками: кололи ампициллин, цефтриаксон, давали таблетки азитромицин и бронхорус. Врачи говорили, что на этом сроке (был третий триместр) плацента уже не пропускает [инфекцию] и все будет хорошо», — уточнила Шипулина в stories соцсети Instagram.

Она уточнила, что, несмотря на слова врачей, переживала из-за болезни во время беременности. «Я начала задыхаться, мне не хватало воздуха. Поэтому я попала в больницу. Хорошо, что все живы и здоровы», — отметила теперь уже многодетная мать.

Ранее стало известно, что уральский биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин стал многодетным отцом. Луиза Шипулина родила третьего ребенка. Сына назвали Максимом. Ребенок родился весом 3 398 граммов, 51 см. Пока Луиза болела COVID-19, подписчики затравили ее из-за туалета в личной палате.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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