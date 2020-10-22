22 октября 2020
21 октября 2020

В Тюмень пришла зима. ГИБДД в ожидании роста аварий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город Курган, гололед
Гололед обостряет дорожную ситуацию в Тюмени Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени водителям рекомендуют сменить шины на зимние и не выезжать за пределы города на летней резине. Об этом сообщили в областной ГИБДД.

«Сегодня в Тюмени первый гололед, который уже заставил некоторых водителей отказаться от поездок. Рекомендуем не выезжать на загородные дороги на летней резине и ограничить поездки начинающим водителям, если на их автомобилях установлена летняя резина», — подчеркивают в региональной ГАИ.

Первый снег и гололед стали причиной участившихся аварий. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», из-за ДТП на дорогах образуются пробки. В настоящий момент заторы есть на улицах Профсоюзной, пересечении Пермякова с 50 лет Октября и на 50 лет ВЛКСМ.

Ранее URA.RU писало о том, что с начала года в Тюменской области выросло число смертей в результате ДТП. Рост составил более 15%.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...