В Тюмени водителям рекомендуют сменить шины на зимние и не выезжать за пределы города на летней резине. Об этом сообщили в областной ГИБДД.
«Сегодня в Тюмени первый гололед, который уже заставил некоторых водителей отказаться от поездок. Рекомендуем не выезжать на загородные дороги на летней резине и ограничить поездки начинающим водителям, если на их автомобилях установлена летняя резина», — подчеркивают в региональной ГАИ.
Первый снег и гололед стали причиной участившихся аварий. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», из-за ДТП на дорогах образуются пробки. В настоящий момент заторы есть на улицах Профсоюзной, пересечении Пермякова с 50 лет Октября и на 50 лет ВЛКСМ.
Ранее URA.RU писало о том, что с начала года в Тюменской области выросло число смертей в результате ДТП. Рост составил более 15%.
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