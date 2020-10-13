За прошедшие девять месяцев в Тюменской области выросло число смертельных ДТП. Информацию об этом URA.RU подтвердили в прокуратуре области. Увеличение составило 76,2%.
«Значительно возросло количество нарушений Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека, двух или более лиц. Если говорить о цифрах, то в прошлом году за аналогичный период в авариях погибло 42 человека, а в текущем — 74», — рассказали URA.RU в областной прокуратуре.
Наказание для водителей, по вине которых происходили ДТП с погибшими, регламентируется статьей 264 УК РФ. В зависимости от части статьи, автомобилисты получают до 15 лет лишения свободы. Самое суровое наказание грозит тем, по чьей вине гибнут двое или более человек, если это сопряжено с нетрезвым состоянием водителя, либо если он покинул место аварии.
По информации областной прокуратуры, такие случаи за отчетный период были зафиксированы и в Тюмени. «Водители несли наказание по ч.3,4,5 и 6 статьи 264 УК РФ», — отметили в ведомстве.
Подписывайтесь на URA.RU в