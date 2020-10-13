13 октября 2020
12 октября 2020

Тюменские дороги стали опасней. Количество погибших в ДТП растет

© Служба новостей «URA.RU»
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Изоляция. Тюмень., дтп, авария, весна
С начала года на дорогах Тюменской области погибли уже 74 человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За прошедшие девять месяцев в Тюменской области выросло число смертельных ДТП. Информацию об этом URA.RU подтвердили в прокуратуре области. Увеличение составило 76,2%.

«Значительно возросло количество нарушений Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека, двух или более лиц. Если говорить о цифрах, то в прошлом году за аналогичный период в авариях погибло 42 человека, а в текущем — 74», — рассказали URA.RU в областной прокуратуре.

Наказание для водителей, по вине которых происходили ДТП с погибшими, регламентируется статьей 264 УК РФ. В зависимости от части статьи, автомобилисты получают до 15 лет лишения свободы. Самое суровое наказание грозит тем, по чьей вине гибнут двое или более человек, если это сопряжено с нетрезвым состоянием водителя, либо если он покинул место аварии.

По информации областной прокуратуры, такие случаи за отчетный период были зафиксированы и в Тюмени. «Водители несли наказание по ч.3,4,5 и 6 статьи 264 УК РФ», — отметили в ведомстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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