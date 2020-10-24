В России резко выросло число жертв коронавируса

За сутки в России подтвержден 16 521 случай коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявлен 16 521 новый случай коронавируса. Это на 819 меньше, чем днем ранее, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. При этом число новых смертей по сравнению со вчерашним днем выросло.

«За последние сутки в России выявлен 16 521 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 296 человек скончались», — передает оперштаб. Днем ранее умерли 283 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 был подтвержден у 1 497 167 россиян, 25 821 из них скончался. Выздоровели 1 130 818 человек (+11 567).

Москва остается лидером по количеству заболевших коронавирусом — 4453 новых больных за сутки. Далее идет Санкт-Петербург с 713 случаями инфекции. Тройку замыкает Московская область, где вирус выявлен у 480 человек.

Среди регионов УрФО первое место по-прежнему занимает Свердловская область — 273 случая COVID-19 за сутки. Второе место занял ХМАО (191 случай). В ЯНАО подтверждено 178 случаев, в Пермском крае — 149. Следом идет Тюменская область с 140 случаями коронавируса. 129 новых больных выявлено в Челябинской области. В Курганской области вирус диагностирован у 78 человек.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал регионы, в которых коронавирус распространяется быстрее всего. В их число попали Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ, пишет «Газета Кемерова». По мнению вирусолога, экс-главы лаборатории центра «Вектор» Александра Чепурнова, тяжелая ситуация в регионах продолжится до весны 2021 года.