Вирусолог предупредил о тяжелой зиме из-за коронавируса

Сложная ситуация с эпидемией коронавируса в регионах России растянется на полгода. Об этом в беседе с URA.RU предупредил вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, что в России не осталось ни одного региона в «зеленой» зоне. При этом в восьми эпидемиологическая ситуация оценивается как тяжелая, пишут argumenti.ru.
Чепурнов подчеркнул, что ситуация развивается ожидаемо и продлится еще полгода. «Было послабление в летний период, но впереди тяжелый год, зимой активность будет ярче. Вирусная активность ожидается до апреля 2021 года», — предупредил специалист.
Чтобы снизить распространение COVID-19 нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, напомнил вирусолог. По его словам, после летнего периода многие россияне расслабились. «Есть определенная усталость, есть определенный пофигизм. Летом все расслабились. Показалось, что все не так страшно», — сказал вирусолог.
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