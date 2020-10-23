Вирусолог предупредил о тяжелой зиме из-за коронавируса

Вирусолог Александр Чепурнов подчеркнул, что снизить эпидситуацию помогут масочный режим и социальная дистанция Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сложная ситуация с эпидемией коронавируса в регионах России растянется на полгода. Об этом в беседе с URA.RU предупредил вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, что в России не осталось ни одного региона в «зеленой» зоне. При этом в восьми эпидемиологическая ситуация оценивается как тяжелая, пишут argumenti.ru.

Чепурнов подчеркнул, что ситуация развивается ожидаемо и продлится еще полгода. «Было послабление в летний период, но впереди тяжелый год, зимой активность будет ярче. Вирусная активность ожидается до апреля 2021 года», — предупредил специалист.

Чтобы снизить распространение COVID-19 нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, напомнил вирусолог. По его словам, после летнего периода многие россияне расслабились. «Есть определенная усталость, есть определенный пофигизм. Летом все расслабились. Показалось, что все не так страшно», — сказал вирусолог.