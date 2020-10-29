В Тюменской области объявлен обязательный масочный режим
Объявлен обязательный масочный режим — врачам предложили высокие зарплаты за работу с ковид-пациентами — увеличен прожиточный минимум и госдолг — адвокаты Шамсутдинова отказались от некоторых присяжных. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 30 октября — в обзоре URA.RU:
В области ввели обязательный масочный режим
- Жителей региона обязали носить маски в местах массового пребывания людей, там, где может находиться более 50 человек, а также в такси, лифтах и автостоянках.
Тюменским врачам готовы платить огромные зарплаты
- В Тюменской области врачам, которые будут работать с коронавирусными пациентами, предлагают зарплаты до 350 000 рублей. Это следует из данных банка вакансий тюменского департамента занятости.
Власти области увеличили прожиточный минимум и госдолг
- В регионе установлен новый размер прожиточного минимума на душу населения. С третьего квартала 2020 года он составит 12 046 рублей. Об этом говорится в постановлении правительства региона.
- В тоже время, из-за дефицита бюджета региона, госдолг области увеличится на 65% и составит более пяти млрд рублей.
Защитники Шамсутдинова отказались от присяжных
- Адвокаты тюменца Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой, отвели некоторых кандидатов в присяжные заседатели по этому уголовном делу.
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