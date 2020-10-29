29 октября 2020
28 октября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 30 октября. В регионе вводится обязательный масочный режим, госдолг рекордно вырос

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поликлиника 4. Тюмень, ступени, пациенты, лестница, пенсионерка в маске
В Тюменской области объявлен обязательный масочный режим Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Объявлен обязательный масочный режим — врачам предложили высокие зарплаты за работу с ковид-пациентами — увеличен прожиточный минимум и госдолг — адвокаты Шамсутдинова отказались от некоторых присяжных. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 30 октября — в обзоре URA.RU:

В области ввели обязательный масочный режим

Тюменским врачам готовы платить огромные зарплаты

  • В Тюменской области врачам, которые будут работать с коронавирусными пациентами, предлагают зарплаты до 350 000 рублей. Это следует из данных банка вакансий тюменского департамента занятости.

Власти области увеличили прожиточный минимум и госдолг

Защитники Шамсутдинова отказались от присяжных

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...