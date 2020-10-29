Адвокаты тюменского стрелка Шамсутдинова отказались от присяжных

Адвокат Рамиля Шамсутдинова заявил причины, по которым кандидатам в присяжные был заявлен отвод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Адвокаты тюменца Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части под Читой, заявили отвод некоторым кандидатам в присяжные заседатели по уголовном делу. Об этом URA.RU рассказал один из юристов стрелка Руслан Нагиев. Он уточнил, что у стороны защиты на это были веские причины.

«Из 500 приглашенных для этой цели граждан, в суд явились только 15. Один из кандидатов в присяжные — бывший военнослужащий. У другого — близкий родственник судья. Этим людям мы, естественно, заявили отвод. Сторона обвинения, кстати, тоже заявила несколько отводов. Необходимый состав присяжных заседателей, в результате, набран не был», — пояснил он агентству.

Нагиев уточнил, что на данный момент, из необходимых 12 человек, в составе присяжных заседателей по делу о массовом расстреле под Читой, набралось только 11. «Доукомплектовать» состав суд планирует к следующему заседанию, которое назначено на 19 ноября.

Ранее агентство писало о том, что 25 октября 2019 года тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов устроил кровавую бойню в воинской части под Читой. После караула он не стал сдавать оружие и вместо этого напал с автоматом на сослуживцев. Жертвами массового расстрела стали восемь человек: они погибли на месте. Еще двое — попали в госпиталь с тяжелыми ранениями. Свой поступок стрелок объяснил постоянными издевательствами и дедовщиной в части.