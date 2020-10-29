29 октября 2020
28 октября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 30 октября. Шумков встретился с ревизорами, дороги открыли после снегопадов

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Последствия поджога на лыжной базе
В Кургане попытались поджечь новую лыжную базу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава региона провел совещание с московскими проверяющими — в Курган прибыли военные медики — дороги начали открывать после непогоды — в Кургане пытались сжечь новую лыжную базу. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 30 октября — в обзоре URA.RU:

Губернатор пообщался с московскими проверяющими

Военные медики прибыли в Курган

Дороги региона начали открывать после непогоды

В Кургане пытались сжечь новую лыжную базу

В области оштрафовали заведения за работу ночью

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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