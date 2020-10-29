В Кургане попытались поджечь новую лыжную базу
Глава региона провел совещание с московскими проверяющими — в Курган прибыли военные медики — дороги начали открывать после непогоды — в Кургане пытались сжечь новую лыжную базу. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 30 октября — в обзоре URA.RU:
Губернатор пообщался с московскими проверяющими
- Глава области Вадим Шумков провел совещание с ревизорами Минздрава и Росздравнадзора РФ, которые прибыли в регион с проверкой медучреждений.
- В тоже время в аптеках Кургана образовался дефицит тестов на коронавирус. За сутки горожане выкупили почти все препараты.
Военные медики прибыли в Курган
- В Курган 29 октября прибыли 13 военных врачей из разных регионов страны, в скором времени ожидается прибытие еще порядка 10 специалистов.
Дороги региона начали открывать после непогоды
- В Курганской области 29 октября открыли часть трасс, на которых ранее из-за непогоды запретили передвижение автобусов и грузовиков.
В Кургане пытались сжечь новую лыжную базу
- В курганском микрорайоне Увал злоумышленники пытались сжечь недавно построенную лыжную базу, которую еще не успели ввести в эксплуатацию. Об этом 29 октября сообщил губернатор Вадим Шумков.
В области оштрафовали заведения за работу ночью
- В Курганской области три заведения общепита, которые работали по ночам, были оштрафованы. Информация размещена на сайте УМВД России по Курганской области.
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