Курганская область достигла нового рекорда по коронавирусу

В Курганской области 2 ноября подтвердился 81 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Данный показатель является рекордным для области. Ранее в регионе больше всего заразившихся за день выявили 29 октября. Тогда зафиксировали 80 случаев.
«На 2 ноября в Курганской области лабораторно подтвержден 81 новый случай COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 35 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Альменевском, Варгашинском, Катайском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Притобольном, Целинном, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе и Шадринске.
За все время в области был выявлен 6091 случай заражения коронавирусом. Из них выздоровел 4631 человек, умерло — 87. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.
15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.
Подписывайтесь на URA.RU в