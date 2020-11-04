Старец не намерен сдаваться Скриншот: с видео на канале Всеволод Могучев в YouTube

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Бывший схиигумен Сергий, отлученный от церкви и находящийся под уголовными делами, заявил, что будет короновать русского царя. Он пообещал это во время праздника иконы Казанской божьей матери, который прошел накануне в находящемся под его властью Среднеуральском женском монастыре.

Возложив к иконе богоматери букеты цветов, старец предложил собравшимся озвучить любые пожелания. Одна из прихожанок — пожилая женщина Нина — призвала всех молиться «о восстановлении самодержавного царства русского». «Царь будет, обязательно будет, — предрекла женщина. — Отец Сергий пригласил на…» В этот момент старушка замешкалась, вспоминая слова. «На коронование царя будущего!» — завершил за нее отец Сергий.

Закончился праздник песнями в исполнении детей монастыря и подарками: детишкам старец раздавал апельсины, а всем остальным — яблоки. Чтобы досталось тем, кто стоял в задних рядах, отец Сергий принялся кидать яблоки по всему храму, что привело его адептов в полный восторг.

Отца Сергия, напомним, оштрафовали за отрицание коронавируса, а за резкие высказывания в видеороликах он был признан экстремистом. Кроме этих двух административных дел есть и несколько уголовных: по статье 117 УК РФ об истязаниях подростков в монастыре (в этом же деле фигурирует статья 193 УК РФ — халатность), а также по части 3 статьи 148 «воспрепятствование богослужению» и статье 330 УК РФ (самоуправство) — речь об эпизоде, когда комиссию Екатеринбургской епархии не пустили в монастырь. В рамках этого дела сотрудники СК начали допросы людей из монастыря отца Сергия.