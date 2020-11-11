В Тюменской области вырастут тарифы на проезд

В Тюменской области со следующего года повысится стоимость проезда по пригородным и междугородним маршрутам. Это следует из постановления правительства региона об изменении предельных тарифов.
«Муниципальные маршруты регулярных перевозок в пригородном сообщении — 2,26 рубля за пассажиро-километр. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в междугородном сообщении (автобусы с мягкими откидными сидениями)— 3,39 рубля за пассажиро-километр. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в междугородном сообщении (автобусы общего типа с нерегулируемыми откидными сидениями) — 2,54 рубля за пассажиро-километр», — указано в постановлении правительства региона. При этом повышение тарифа за километр с каждого пассажира по сравнению с ценами текущего года составило 9, 14 и 10 копеек соответственно. В среднем это 4%.
Изменения коснутся коммерческих перевозок, которые выполняют ИП и юрлица. Изменится и стоимость льготных проездных для студентов, вынужденных ездить на учебу между населенными пунктами. Конечная цена будет зависеть от длины маршрута.
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