11 ноября 2020
10 ноября 2020

В Тюменской области вырастут тарифы на проезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в масках. Тюмень, пассажир, автобус
За проезд между городами и в пригород жители Тюменской области заплатят на 4% больше Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области со следующего года повысится стоимость проезда по пригородным и междугородним маршрутам. Это следует из постановления правительства региона об изменении предельных тарифов.

«Муниципальные маршруты регулярных перевозок в пригородном сообщении — 2,26 рубля за пассажиро-километр. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в междугородном сообщении (автобусы с мягкими откидными сидениями)— 3,39 рубля за пассажиро-километр. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в междугородном сообщении (автобусы общего типа с нерегулируемыми откидными сидениями) — 2,54 рубля за пассажиро-километр», — указано в постановлении правительства региона. При этом повышение тарифа за километр с каждого пассажира по сравнению с ценами текущего года составило 9, 14 и 10 копеек соответственно. В среднем это 4%.

Изменения коснутся коммерческих перевозок, которые выполняют ИП и юрлица. Изменится и стоимость льготных проездных для студентов, вынужденных ездить на учебу между населенными пунктами. Конечная цена будет зависеть от длины маршрута.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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