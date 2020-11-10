Экс-министр РФ изменит выборы в Госдуму в новой должности

«Единая Россия» значительно усилит экологическую повестку после назначения бывшего министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина на должность и. о. замсекретаря генсовета партии, считают собеседники URA.RU в политсреде. По их мнению, Кобылкин укрепит позиции «Единой России» в преддверии выборов в Госдуму 2021 года.
«Экологическая тема, безусловно, станет одной из основных в предвыборных дискуссиях, и именно по этой повестке Дмитрий Кобылкин сможет обеспечить доминирование партии на выборах. Человек становится не просто замсекретаря генсовета, но и первым заместителем руководителя избирательного штаба „Единой России“ — партии, которая претендует на думское большинство. Это свидетельствует о самых широких политических перспективах и возможностях для экс-министра», — сказал агентству председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
Схожее мнение высказал и эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, «Единая Россия» «явно не намерена отдавать экологическую повестку другим партиям». «У Кобылкина будет сильная мотивация для реализации проекта [„Чистая страна“]», — написал эксперт в своем канале в Telegram.
Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов отметил, что Кобылкин имеет хороший аппаратный и управленческий опыт (с 2010 по 2018 год был губернатором Ямала, затем работал федеральным министром). «Это человек искушенный, понимающий и умеющий ставить задачи, а также контролировать их выполнение. Избирательный штаб — это организационная структура, нацеленная на достижение совершенно конкретных показателей. Уверен, здесь его государственный управленческий опыт очень пригодится», — добавил Куртов.
9 ноября президент Владимир Путин отправил в отставку трех федеральных министров. Кроме Кобылкина, должностей лишились глава Минтранса Евгений Дитрих и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Глава Минстроя был назначен полпредом президента РФ в УрФО.
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