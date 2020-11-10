Коронавирус обнаружили в девяти районах Курганской области

За все время в регионе обнаружили 6897 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 11 ноября подтвердилиcь 92 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Больных коронавирусом обнаружили в Кургане, Шадринске и девяти районах области.

«На 11 ноября в Курганской области лабораторно подтверждено 92 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 45 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Петуховском, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Шатровском, Щучанском районах и Шадринске. За сутки были выписаны 138 человек, что является рекордом для региона.

За все время в области обнаружили 6897 больных коронавирусом. Из них 5781 человек выздоровел и 108 пациентов скончались от коронавируса. Предыдущий рекорд по количеству больных за день был зафиксирован в регионе 10 ноября, когда подтвердились 94 случая. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.