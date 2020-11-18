На 1 ноября в Кургане было открыто 216 вакансий врачей и 147 вакансий фельдшеров и акушеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Врач, фельдшер, акушер, а также водитель стали самыми востребованными профессиями в Кургане. Именно по ним было открыто больше всего вакансий в городе по состоянию на 1 ноября. Информация об этом опубликована на сайте муниципалитета.

На начало ноября в Кургане насчитывалось 216 вакансий врача с зарплатой от 13,95 до 80 тысяч рублей в месяц. Кроме того, было 147 свободных ставок фельдшеров и акушеров (при зарплате от 13,95 до 40 тысяч рублей) и 170 свободных ставок водителя (зарплата — от 13,95 до 100 тысяч рублей). Следом в рейтинге востребованности идут профессии учителя (126 вакансий) и охранника (97 вакансий). Всего на 1 ноября было открыто 4399 вакансий.

Вместе с тем, с января по октябрь 12 422 жителя Кургана признаны безработными. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (3585 человек). Численность безработных граждан на 1 ноября составляла 10 489 человек. Это в 7,2 раза больше, чем год назад (1448 человек). Резкий рост безработицы начался в апреле, когда в регионе ввели ограничения из-за пандемии COVID.

Согласно данным мэрии, почти половина безработных уволились по собственному желанию. Треть безработных — это граждане, ранее нигде не работавшие. 12% потерявших работу курганцев до увольнения работали в сфере торговли и авторемонта, около 10% — на производстве.

Ранее социолог Сергей Ширяев объяснил URA.RU, что резкий рост безработицы в Кургане является отголоском пандемии коронавируса. Начальник регионального управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов связал увеличение количества безработных с коронавирусными ограничениями и увеличением размера пособия по безработице.

По данным властей, на 1 октября в Курганской области не хватало более тысячи медицинских работников. Обеспеченность врачами на начало года была самой низкой в РФ.

Профессия врача — самая востребованная в Кургане Скрин: kurgan-city.ru

Резкий рост безработицы начался в апреле Скрин: kurgan-city.ru

12% лишившихся работы курганцев работали в сфере торговли и ремонта автомобилей Скрин: kurgan-city.ru