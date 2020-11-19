Курганская область третий день подряд бьет рекорд по COVID

В Курганской области — 103 новых случая заражения COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Курганской области на 20 ноября выявлены 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб по борьбе с COVID. Это рекордное число заболевших для региона, предыдущий рекорд был зафиксирован 19 ноября, а перед этим — 18 ноября.

«На 20 ноября в Курганской области лабораторно подтверждены 103 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 46 новых заболевших обнаружили в Кургане, остальные — из Шадринска, Шумихинского округа и 12 районов области (Альменевский, Белозерский, Варгашинский, Звериноголовский, Кетовский, Куртамышский, Мокроусовский, Половинский, Целинный, Шадринский, Шатровский, Юргамышский). 19 ноября оперштаб сообщал о 101 новом случае COVID-19, 18 ноября — о 98 случаях.

В целом с начала пандемии в Курганской области выявили 7763 заболевших COVID-19. За прошедшие сутки выписаны 133 человека. По данным сайта «Стопкоронавирус», в регионе с 17 ноября не было смертей от COVID, а всего с начала пандемии умерли 109 человек.

В Курганской области действует обязательный масочный режим. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов. Накануне появилась информация, что в Курганской области обсуждают новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса.